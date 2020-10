Domenica 1 novembre su Rai 1 vanno onda due nuovi episodi di L’Allieva 3: Due funerali e nessun matrimonio e Parkour. Le anticipazioni.

Anche la terza stagione de L’Allieva sta per giungere al termine: domenica 1 novembre, come sempre in prima serata su Rai Uno (a partire dalle ore 21.25 circa), andranno in onda gli episodi 9 e 10, i penultimi di questa stagione (sono infatti in totale 12). La prima puntata ha come titolo Due funerali e nessun matrimonio, la seconda Parkour. Vediamo ora cosa succederà nei prossimi due episodi de L’Allieva 3: ecco le anticipazioni.

L’Allieva 3: anticipazioni e spoiler delle puntate 9 e 10 di domenica 1 novembre

In Due funerali e nessun matrimonio vediamo Alice cercare di dimostrare l’innocenza di Giacomo, arrestato nell’episodio precedente con l’accusa di aver ucciso un industriale in un golf club: alla ragazza viene in mente un piano che decide di mettere in atto nonostante sia molto pericoloso.

Alessandra Mastronardi

Nel frattempo Alice è sempre impegnata sul fronte lavorativo, questa volta deve lavorare sul caso della morte improvvisa di un uomo, che avviene mentre presenzia a un funerale di un’amica di nonna Amalia, che si ritrova così coinvolta nelle indagini.

Nel secondo episodio della serata di domenica 1 novembre, dal titolo Parkour, Claudio è il protagonista principale della scena: vuole proteggere Alice ed evitare che si cacci nei guai per dimostrare l’innocenza di Giacomo ma, allo steso tempo, vorrebbe allontanarla sempre di più dopo la fine della loro relazione avvenuta negli scorsi episodi.

Nel frattempo Alice si deve occupare del caso un ragazzo morto mentre faceva parkour.

L’Allieva 3: il cast

Alice e Claudio, i due protagonisti principali de L’Allieva, sono interpretati rispettivamente da Alessandra Mastronardi e da Lino Guanciale.

Nel cast della terza stagione troviamo poi Antonia Liskova nei panni della nuova Suprema, la dottoressa Andrea Manes, mentre Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti. Stefano Rossi Giordani è Sandro.