La cantante Katy Perry e l’attore Orlando Bloom hanno acquistato una splendida casa a Montecito, in California: ecco la loro residenza da 14,2 milioni di dollari.

Katy Perry e Orlando Bloom hanno acquistato una nuova casa in California. La coppia, che il 26 agosto 2020 ha avuto la prima figlia, ha investito ben 14 milioni di dollari per acquistare una favolosa tenuta principesca in un terreno di 36.000 metri quadri. Scopriamo tutti i dettagli su questa favolosa dimore!

La casa di Katy Perry e Orlando Bloom

Dopo la nascita della loro prima figlia, Katy Perry e Orlando Bloom hanno deciso di acquistare la loro casa dei sogni. Successivamente alla vendita della casa degli ospiti a Beverly Hills per 8 milioni di dollari, la coppia ha investito 14,2 milioni di dollari per poter acquistare una tenuta principesca.

08.11 | Katy Perry and Orlando Bloom were seen looking for new house in Montecito. pic.twitter.com/xCtjZq55TK — Katy Gallery (@PKPGallery) August 11, 2020

Collocata nell’esclusivo quartiere di Montecito (nella contea di Santa Barbara, in California), la nuova abitazione della coppia si trova in un terreno di circa 36 mila metri quadri. Montecito, il census-designated place, è il luogo in cui risiedono numerosi VIP, affascinati dalla bellezza di questa zona. Katy Perry e Orlando Bloom sono quindi entrati a far parte di una tra le comunità più ricche degli Stati Uniti d’America.

Il precedente proprietario della tenuta è Robert Kidder (l’ex Ceo di Chrysler e Duracell), che aveva inizialmente messo in vendita questa abitazione in stile mediterraneo per 20 milioni di dollari. Le star sono tuttavia riuscite a ottenere uno sconto sostanzioso, aggiudicandosi una casa pronta per essere già abitata.

La casa è composta da tre piani. In quello interrato c’è uno studio e una sala conferenze; al piano terra un enorme soggiorno, una cucina e altri locali; al primo piano ci sono quattro camere da letto (tra cui una suite padronale), due bagni e un salotto. Nella tenuta vi sono anche altre strutture, tra cui una casa per gli ospiti. Non manca una piscina e un campo da tennis.

Katy Perry e Orlando Bloom: la storia

Katy Perry è un’amatissima cantautrice statunitense che ha lanciato, nell’agosto del 2020, l’album Smile. Orlando Bloom è invece un attore conosciuto particolarmente per le performance nella trilogia de Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, nella saga di Pirati dei Caraibi e nel film Troy.

Orlando Bloom

I due hanno una relazione sin dal 2018 e sono ufficialmente fidanzati dal 2019. La loro prima figlia, Daisy Dove Bloom, è nata nell’agosto del 2020. La famiglia Perry-Bloom si prepara quindi ora ad andare a vivere nella nuova e magnifica casa.