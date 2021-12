L’artista decide di fare uno scherzo traendo in inganno i suoi coinquilini che dormivano sereni: spaventate sopratutto Valeria Marini e Carmen Russo.

Nonostante la sua serietà e rigore spesso attaccati e non compresi, Katia Ricciarelli ha anche un lato giocoso. Infatti, svegliatasi nel cuore della notte decide di fare uno scherzo ai suoi inquilini facendosi passare per una sonnambula in cerca del suo cane Ciuffy.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Lo scherzo di Katia Ricciarelli ai suoi inquilini

La scorsa notte Katia Ricciarelli si è svegliata di notte di soprassalto credendo di aver dormito troppo. L’artista credeva fosse pomeriggio e non notte e a Lulù, Giucas e Manuel dichiara, come riportato da Blogtivvu: “Sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi, guardate. So che sono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio.“

A questo punto la Ricciarelli pensa di fare uno scherzo agli altri inquilini, vagabondando per la Casa come una sonnambula in cerca di Ciuffy, il suo cane. Paura per Valeria Marini e Carmen Russo che si sono preoccupate delle condizioni di salute della loro amica.

Riproduzione riservata © 2021 - DG