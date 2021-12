Lo ha dichiarato su Twitter con un video in cui compare con tanto di mascherina, l’attore è positivo al Covid e di conseguenza il suo show a Broadway verrà sospeso.

Il Covid-19 non ha risparmiato neanche lui, Hugh Jackman è positivo e dovrà restare in quarantena. Momento difficile per l’attore che aveva in mente di mettere in scena il suo spettacolo a Broadway, a cui teneva particolarmente.

Le dichiarazioni di Hugh Jackman

“Volevo solo che lo sapeste da me. Sono risultato positivo al Covid. I miei sintomi sono quelli di un raffreddore. Ho la gola graffiata e un pò di naso che cola, ma sto bene. E farò tutto il possibile per stare meglio il prima possibile. Non vedo l’ora di tornare al The Winter Garden! Per favore, state al sicuro. Siate prudenti”. Queste le parole di Hugh Jackman, tradotte da Fan Page.

Le sue condizioni fisiche sono ottimali ma il suo morale non lo è altrettanto. Infatti, l’attore da tempo si stava preparando per il suo spettacolo The Music Man che doveva essere messo in scena a Broadway durante le feste di Natale. Purtroppo, a causa della sua positività al Covid-19 è stato tutto sospeso almeno fino al 1 gennaio. Ecco il post:

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021

