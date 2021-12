Il gieffino fa delle rivelazioni scottanti sulle dinamiche sentimentali di Miriana Trevisan fuori dal GF Vip 6, dichiarando di conoscerla molto bene.

Giacomo Urtis fa delle rivelazioni shock sulla concorrente Miriana Trevisan. L’ex showgirl sembra molto triste per l’assenza di Biagio ma Urtis non le crede e racconta dei retroscena della gieffina. Quello che sostiene di sapere il noto chirurgo sono i rapporti che la Trevisan ha fuori del GF Vip.

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis

Secondo ciò che riporta Blogtivvu, Giacomo Urtis avrebbe “spettegolato” su Miriana Trevisan rivelando dei retroscena inediti della gieffina. Il chirurgo dichiara: “Mi sembra strano che la facciano passare come se fosse pazzesca, bravissima, come una vittima… Amore, poi una volta che usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conoscevo già prima di entrare qua. Un mio amico le comprava orologi, scarpe da 20-30 mila euro… sta qui a fare la vittima e poi li fa fuori uno dopo l’altro, li intorpidisce. “

Come la prenderà la showgirl quando ascolterà queste dichiarazioni? Intanto il suo amato Biagio D’Anelli si sta preparando per un confronto con la sua ex fuori dalla Casa. L’ex gieffino dichiara di provare dei sentimenti per Miriana ma come andrà a finire quando rivedrà Silvana Curcio, non si può prevedere.

