L’attore ed ex concorrente di questa edizione del GF Vip, pubblica una lettera d’amore a Delia Duran prima che la modella faccia il suo ingresso nella Casa.

Delia Duran, in queste ore, è in quarantena per poter entrare come nuova concorrente del GF Vip 6. Il suo compagno Alex Belli decide di dedicarle una lettera d’amore prima che la modella entri nella Casa. Intanto, la Duran a provveduto a querelare l’uomo della fake paparazzata.

La lettera d’amore di Alex Belli per Delia Duran

Alex Belli pubblica una lettera d’amore su Novella 2000 per Delia Duran. L’attore scrive: “

Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore.

Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.“

La lettera si conclude così: “Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore.“

