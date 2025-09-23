Miss Italia 2025, la vincitrice travolta dalle critiche per il suo fidanzato: la sua reazione

Katia Buchicchio e Michael Telesca rispondono alle critiche sui social dopo Miss Italia 2025: “Scrivono che ci lasceremo”.

Katia Buchicchio, fresca vincitrice di Miss Italia 2025, è finita al centro dell’attenzione non solo per il trionfo nel concorso di bellezza ma anche per la sua vita privata. Insieme al fidanzato Michael Telesca, la giovane modella è stata bersaglio di critiche e commenti negativi sui social riguardo alla loro relazione. Le voci parlano di una possibile rottura, ma la coppia ha deciso di replicare pubblicamente, chiarendo la propria posizione e mostrando un’unione più solida che mai.

Katia Buchicchio e Michael Telesca, critiche dopo Miss Italia

Subito dopo l’incoronazione, Katia Buchicchio ha dovuto affrontare una nuova sfida: i giudizi del web.

Lei e il fidanzato Michael Telesca, 21 anni, si sono trovati sommersi da messaggi di utenti che li invitavano a prepararsi alla fine della loro storia. “Scrivono che ci lasceremo” ha raccontato la 19enne durante la recente puntata di La volta buona, spiegando come le insinuazioni abbiano toccato entrambi.

A rincarare la dose ci sono stati anche commenti come “Lo lascerà come tutte le Miss“, indirizzati direttamente al ragazzo. Nonostante ciò, i due hanno preferito rispondere con fermezza. Nel salotto televisivo di Caterina Balivo, Katia e Michael hanno ribadito la forza della loro unione, respingendo le accuse e mostrando al pubblico la loro complicità.

Qui il video della puntata.

“Ci scrivono che ci lasceremo”. A #LVB @MissItalia__ Katia Buchicchio con il suo fidanzato Michael Telesca pic.twitter.com/w9GN9FMeU1 — La Volta Buona (@voltabuonarai) September 22, 2025

La risposta dei due fidanzati agli haters

Durante la puntata, lo stesso Michael ha rotto il silenzio di fronte alle critiche degli haters.

“Ho avuto un po’ di paura, nel senso buono. Non sappiamo ancora come comportarci, l’importante è essere felice e credere nell’altra persona” ha dichiarato il giovane.