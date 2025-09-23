Kate Middleton sfoggia un nuovo anello: una fedina di diamanti dal profondo valore simbolico, il significato nascosto.

Kate Middleton non smette di sorprendere i suoi sostenitori, non solo con look sofisticati e dettagli di stile che la rendono sempre impeccabile, ma anche con i piccoli particolari che arricchiscono la sua immagine pubblica. Dopo il ritorno a pieno ritmo agli impegni ufficiali, la principessa del Galles è stata notata con un nuovo prezioso all’anulare sinistro. Non si tratta di un semplice gioiello, ma di un anello che sembra avere un significato speciale, legato a un momento importante della sua vita privata.

Com’è fatto il nuovo anello di Kate Middleton

Chiunque conosca la storia di Kate Middleton ricorda bene l’iconico anello di fidanzamento con zaffiro blu appartenuto a Lady Diana, diventato uno dei simboli della sua unione con il principe William.

Nel corso degli anni, la principessa ha spesso arricchito quella mano con altri anelli dal grande valore affettivo, ma questa volta la novità ha catturato l’attenzione dei più attenti osservatori.

Kate Middleton

Si tratta di una fedina in oro bianco tempestata di piccoli diamanti, indossata per la prima volta durante i funerali della Duchessa del Kent. Secondo indiscrezioni, il gioiello sarebbe un dono di William per celebrare il 14esimo anniversario di matrimonio, avvenuto lo scorso 29 aprile 2025. Un regalo intimo e simbolico, che conferma ancora una volta il forte legame tra i due coniugi.

La combinazione di anelli della principessa del Galles

Con la nuova fedina, Kate Middleton sfoggia oggi una vera e propria collezione all’anulare sinistro: ben cinque anelli che raccontano la sua storia personale e familiare. Oltre al celebre zaffiro, indossa la fede in oro realizzata da Wartski, dono della regina Elisabetta II, e un anello con diamanti firmato Annoushka, ricevuto da William dopo la nascita del primogenito George.

A questi si aggiunge un modello con gemme scure e diamanti, comparso per la prima volta al suo ritorno in pubblico dopo la fine della chemioterapia.