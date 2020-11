I duchi di Cambridge, Kate Middleton e il Principe William, hanno annunciato via social di aver subito un tragico e doloroso lutto.

Attraverso i propri account ufficiali via social, Kate Middleton e il Principe William hanno fatto sapere di aver dovuto dire addio al proprio cane, Lupo, un cocker spaniel che i due avevano ricevuto come regalo di nozze nel 2011 e che avevano visto crescere insieme al resto della propria famiglia. “Purtroppo lo scorso weekend il nostro caro cane, Lupo, è morto. È stato nel cuore della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo”, hanno scritto i due duchi in un post via social dedicato al loro cane.

Kate e William: morto il cane Lupo

Lupo era a tutti gli effetti un membro della famiglia di Kate Middleton e il Principe William. Donato ai due duchi dalla famiglia di lei come regalo di nozze, il tenero cocker spaniel era rimasto accanto ai due reali vedendo nascere il piccolo George e poi la principessa Charlotte e il piccolo Louis. Anche il fratello di Kate Middleton, James Middleton, ha dedicato un post via social a Lupo, che a quanto pare arrivava proprio dal suo allevamento.

“Niente può preparare alla perdita di un cane”, ha scritto il fratello di Kate postando alcune foto di Lupo e aggiungendo nel suo post via social: “Per quelli che non hanno mai avuto un cane potrebbe essere difficile capire la perdita. Chi ha amato un cane, tuttavia, conosce la verità: un cane non è solo un animale domestico; è un membro della famiglia, un miglior amico, un compagno fedele, un insegnante e un terapista.” Lupo è stato senza dubbio un cucciolo molto amato dalla famiglia reale, e tante sono le foto sui social che lo ritraggono in compagnia dei tre principini.

La famiglia “separata” dall’emergenza Coronavirus

Per i duchi di Cambridge e i loro figli la scomparsa di Lupo è sicuramente una grave perdita, specie visto che durante i mesi in isolamento il cane era stato di compagnia ai principini che amavano giocare insieme a lui (come testimoniato da numerosi scatti via social). La famiglia al momento è “separata” dal resto dei parenti a causa dell’emergenza Coronavirus, e anche la Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno trascorso il loro 73esimo anniversario di nozze in completa solitudine.