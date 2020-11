Guendalina Tavassi ha fatto sapere tramite social di aver sporto denuncia dopo che le sarebbero stati rubati dei video privati dal telefono.

Guendalina Tavassi sta vivendo un incubo, e sui social si è rivolta ai fan chiedendo loro di non diffondere i video privati che le sarebbero stati sottratti durante un presunto tentativo di hackeraggio. I video – a detta dell’influencer – riguarderebbero dei momenti intimi tra lei e suo marito:

“Io e Umberto (il marito, ndr) abbiamo scoperto che hanno rubato il mio ICoud e hanno rubato video e foto private che erano salvate sul mio telefonino. Sono cose private, cose personali fatte con mio marito che tutti noi facciamo con i nostri compagni e dovrebbero rimanere private”, ha detto tra le lacrime Guendalina Tavassi nelle sue stories.

Guendalina Tavassi: i video intimi rubati

Come molti altre vip (tra le quali Belen Rodriguez e non ultima Diletta Leotta) anche Guendalina Tavassi ha denunciato di esser stata vittima di un fatto deplorevole: qualcuno sarebbe riuscito a introdursi illegalmente nel suo iCloud prelevando alcuni video intimi di lei e suo marito.

“Ragazzi aiutatemi vi prego, chiunque sta facendo circolare quei video è stato denunciato”, ha detto Guendalina Tavassi ai suoi fan tramite stories, chiedendo a tutti loro di non guardare o diffondere i video incriminati. “Ho dovuto denunciare, perché io sono una mamma, è una cosa orribile”, ha detto la blogger tra le lacrime. Sui social in tanti hanno preso le difese della Tavassi per il grave furto da lei subito, compresa la figlia maggiore Gaia Nicolini, che ha scritto un messaggio a lei dedicato tramite social.

La vita privata della Tavassi

Guendalina Tavassi oggi è felicemente sposata con l’imprenditore Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli più piccoli Chloe e Salvatore (nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016). Precedentemente la Tavassi è stata legata a Remo Nicolini – ex volto del Grande Fratello – da cui ancora giovanissima ha avuto la sua prima figlia, Gaia.

