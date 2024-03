La casa di Parigi di Karl Lagerfeld, dove lo stilista ha vissuto fino all’ultimo, va all’asta: ecco qual è il prezzo di partenza.

La casa di Parigi dove Karl Lagerfeld ha vissuto fino alla sua morte, avvenuta il 19 febbraio 2019, va all’asta. La dimora è molto particolare ed è situata in una delle zone più ambite della città. Ovviamente, per diventarne proprietari è richiesta una cifra astronomica.

Karl Lagerfeld: all’asta la sua casa di Parigi

Il 19 febbraio 2019, presso l’Ospedale americano di Parigi a Neuilly-sur-Seine, moriva Karl Lagerfeld. Stilista e genio indiscusso della moda, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in una casa particolare, situata a pochi passi dal museo del Louvre. La dimora si trova in una delle zone più esclusive della città, al numero 17 di Quai Voltaire, nel VII° arrondissement, ed è famosa quanto colui che l’ha abitata.

Spesso, infatti, Karl si è lasciato immortalare all’interno dell’appartamento, dove viveva insieme alla gatta Choupette. E’ qui, immerso nella solitudine, che ha creato le sue ultime collezioni di Chanel e Fendi. La casa si trova al terzo piano di uno storico edificio costruito nel 1694, nel quartiere di Saint-Thomas d’Aquin, sulla Rive Gauche. Dalle sue finestre si può vedere la Senna, il Giardino delle Tullieres e il Louvre.

La casa di Lagerfeld è super moderna. Occupa una superficie di 260 metri quadrati e presenta linee pulite e colori freddi. Il salone, la stanza più grande dell’intero appartamento, ospitava la celebre libreria dello stilista. Si stima che Karl possedesse oltre 300.ooo volumi e riviste di ogni genere.

Quanto costa la casa di Parigi di Karl Lagerfeld?

La casa di Karl Lagerfeld, è bene sottolinearlo, viene venduta vuota. Restano soltanto i pannelli di vetro sabbiato che fungono da divisori e tutte le costruzioni in acciaio, compresa la cucina su misura. La vendita all’asta è fissata per il 26 marzo 2024, presso la Camera di Commercio di Parigi. Il prezzo di partenza, già di per sé stellare, è pari a 5,3 milioni di euro.