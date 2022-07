Quanto valgono le auto delle sorelle Kardashian? Sono una Lamborghini di lana e una Rolls Royce con gli interni di pelle rosa.

Le sorelle Kardashian sono famose per i colpi di testa, anche nel settore automobilistico. Kim e Kylie Jenner sono proprietarie di due macchine di lusso, che hanno fatto personalizzare: una ha scelto la lana bianca per ricoprire la sua Lamborghini, mentre l’altra ha preferito la pelle rosa per gli interni della sua Rolls Royce. Ovviamente, queste non sono le uniche vetture che posseggono: quanto valgono le loro auto?

Kardashian: quanto valgono le loro auto?

Le case automobilistiche sono abituate a ricevere richieste assurde, specialmente quando il committente è un personaggio famoso in ogni angolo del globo. L’esempio lampante viene della sorelle Kardashian. Kim ha speso oltre 70.000 euro per avere una Lamborghini Urus del tutto personalizzata, ricoperta di lana bianca. Kylie Jenner, invece, ha pagato circa 20.000 per una Rolls Royce Ghost con interni in pelle rosa.

Queste due richieste folli, ovviamente, sono state assecondate dalle cause automobilistiche. Le Kardashian non si sono lasciate intimorire neanche dall’aumento dei costi dell’assicurazione. Quando le macchine sportive subiscono delle ‘customizzazioni’, infatti, le aziende assicurative aumentano il prezzo delle relative polizze.

In barba all’aumento dell’assicurazione, le Kardashian, oltre a vedere realizzato il loro sogno, sono riuscite a vedere schizzare alle stelle il valore delle loro auto. Secondo uno studio di Confused.com, la Lamborghini Ursu ricoperta di lana bianca vale circa 600.000 euro, mentre la Rolls Royce Ghost, con un prezzo base di 303.000 euro, quasi il doppio dell’acquisto.

Le auto delle Kardashian non finiscono qui

Ovviamente, le auto della Kardashian non sono finite qui. Kim, oltre alla Lamborghini Urus, possiede una Mercedes Maybach. Costata 173.306 euro, è stata personalizzata in grigio con la cifra aggiuntiva di 20.605 euro. Kylie Jenner, oltre alla Rolls Royce Ghost con gli interni in pelle rosa, è proprietaria di una Mercedes Benz G-Wagon. Pagata 125.767 euro, ha aggiunto 9.352 euro per farsela colorare tutta arancione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG