Fedez si rende protagonista di un altro scivolone nel corso del podcast Muschio Selvaggio: arriva la replica di un oro olimpico.

Dopo le parole riservate a Emanuela Orlandi, Fedez torna ad essere protagonista del web per alcune dichiarazioni sullo sport del karate. Il marito di Chiara Ferragni, discutendo sull’importanza di questo sport, lo ha definito “inutile”. “Che arte marziale inutile è il karate? Io sono cintura blu di Karate – ha commentato il rapper – . Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… ma chi ca**o dà il pugno così, che pari così…Sono delle mossette goliardiche”.

L’oro olimpico di Karate replica a Fedez

Le parole di Fedez non sono passate inosservate e la replica è arrivata direttamente da Luigi Busà, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Lo sportivo, con un post Instagram, ha invitato il rapper ad allenarsi con lui e ha sottolineato come il karate sia una delle arti marziali più antiche del mondo.

“Allora io penso che lo sport come una canzone può piacere o non piacere ma non credo che sia inutile. Il karate è una delle più antiche arti marziali che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri – ha spiegato Busà sui social – […] Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell’uguaglianza”.

“Faccio questo video non per far polemica ma per difendere il karatè e non solo, per difendere qualsiasi sport esso sia – ha continuato lo sportivo – . Ovviamente a Fedez lo invito un giorno ad allenarci insieme perché mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport […]”.

