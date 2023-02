Pierluigi Diaco si giustifica per il rimprovero rivolto alla signora che ha detto “che pa**” a Bella mà, ma Cattelan lo schernisce.

Negli ultimi giorni, Pierluigi Diaco è finito al centro di una polemica per un rimprovero eccessivo rivolto ad una signora del cast di Bella mà che si è lasciata scappare un “che pa**e”. “Non voglio sentire parolacce, chiedi subito scusa al pubblico”, ha sbottato il conduttore. Selvaggia Lucarelli lo ha attaccato pubblicamente per aver assunto un atteggiamento da “nonno ammuffito” in una situazione che, in realtà, non richiedeva un simile rimprovero. Così, nell’appuntamento di ieri di Bella mà, Diaco è tornato sul caso.

Diaco si giustifica e Cattelan lo prende in giro

“Io faccio una distinzione, un conto è il cast di un programma che entra nelle case tutti i giorni e un conto è il rispetto che si deve ad un ospite che ha una storia – ha spiegato Diaco, motivando anche il suo atteggiamento differente con la signora Raffaella e con Iva Zanicchi – . Magari uno utilizza un vocabolario di scena e di spettacolo, che può essere anche una parolaccia, per fare un numero televisivo. Io credo che nell’Italia di oggi, l’idea di fare tv all’antica con un vocabolario pulito sia utile“.

Intanto, però, il “caso che pa**e” a Bella mà ha fatto il giro di varie trasmissioni e Alessandro Cattelan non ha esitato a prendersi gioco del collega con una gag.

A Stasera c’è Cattelan è stato ospite il rapper Mike Lennon che si è lasciato scappare un “cazz*****” e, proprio in quel momento, il conduttore lo ha ironicamente ripreso.

“Oh, no, non si possono dire le parolacce! – ha esordito Cattelan – . Qui siamo su Rai 2 ed è servizio pubblico, hai fatto una cosa molto brutta. Chieda scusa immediatamente”.

“Ripetilo forte. Non chiedere scusa solo a me, ma al pubblico a casa e in sala. Hai sbagliato e che ti sia da lezione in futuro – ha continuato ironico – .Poi chiedi scusa ai ragazzini da casa che ci guardano. E chiedi scusa a Diaco. Hai fatto una cosa molto brutta! Questa è una cosa bruttissima!”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG