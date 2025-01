Justin Baldoni denuncia Blake Lively e Ryan Reynolds per diffamazione e violazione della privacy. L’attore chiede 400 milioni di dollari.

La faida tra Justin Baldoni, Blake Lively e Ryan Reynolds si intensifica sempre di più ed è arrivato a un momento di rottura. L’attore e regista di Jane the Virgin ha, infatti, deciso di presentare una nuova azione legale.

Baldoni ha intentato causa contro la coppia hollywoodiana presso un tribunale di New York, e li ha accusati di estorsione civile, diffamazione e violazione della privacy. Il risarcimento richiesto ammonta a 400 milioni di dollari. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Justin Baldoni contro Blake Lively: cosa sta succedendo

Le tensioni sono iniziate lo scorso dicembre, quando Lively ha accusato Baldoni di molestie sessuali e di aver orchestrato una campagna per distruggere la sua immagine pubblica.

Secondo l’attrice, il clima sul set di It Ends With Us – Siamo noi a dire basta era diventato insostenibile a causa delle molestie subite.

Black Lively

Baldoni ha respinto fortemente le accuse, sostenendo che Lively e Reynolds abbiano avviato una campagna diffamatoria per danneggiare la sua reputazione.

Questa è la seconda azione legale presentata dal regista in poche settimane: a dicembre aveva già citato il New York Times, colpevole, a suo dire, di aver pubblicato un articolo manipolatorio sul caso, per cui aveva chiesto un risarcimento di 250 milioni di dollari.

Denuncia di Justin Baldoni: il silenzio di Lively e Reynolds

Al momento, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno scelto di non commentare pubblicamente le accuse.

Tuttavia, la battaglia legale sembra essere solo all’inizio, con potenziali conseguenze che potrebbero influenzare non solo la carriera dei coinvolti, ma anche il panorama di Hollywood.

Le prossime udienze chiariranno se questa guerra di accuse incrociate troverà una risoluzione o se si trasformerà in uno dei casi legali più eclatanti dello spettacolo.