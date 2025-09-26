Jurassic World è stato girato in un vero luna park: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film

Jurassic World è il quarto capitolo della saga cinematografica di Jurassic Park: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere sul film.

Fra i film di maggior successo diretti Steven Spielberg ci sono i primi due capitoli della saga di Jurassic Park, dei successivi è invece stato produttore esecutivo. E produttore esecutivo lo è stato anche di Jurassic World, il quarto capitolo della serie che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 ed è stato diretto da Colin Trevorrow. La pellicola, pur ricevendo giudizi discordanti da parte della critica, è stata un vero e proprio successo ai botteghini tanto che ha incassato in totale ben 511 milioni di dollari. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Jurassic World: le location e la trama del film

Così come i precedenti film della saga, Jurassic World è ambientato all’interno di un parco dove sono stati fatti rivivere i dinosauri. L’isola dove è ambientato il film è quella di Jurassic Park: Isla Nublar. Le riprese del film sono state effettuate alle Hawaii, nell’isola di Kauai, ma anche in veri e propri luna park.

Tra le location della pellicola c’è infatti il Six Flags, un parco divertimenti abbandonato che si trova a New Orleans. Ma anche lo zoo di Honolulu ha ospitato diverse riprese della pellicola.

La trama del film è incentrata su un gruppo di protagonisti che devono affrontare i dinosauri che sono riusciti a scappare dalle proprie gabbie portando scompiglio e terrore nel parco. Il pericolo numero uno è rappresentato dall’Indominus Rex, un pericolosissimo carnivoro creato in laboratorio.

Jurassic World: il cast del film

Il protagonista principale di Jurassic World è Owen Grady, un addestratore di velociraptor che è interpretato da Chris Pratt. Nel cast del film troviamo poi Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D’Onofrio, Jake Johnson, Lauren Lapkus, Ty Simpkins, Nick Robinson e BD Wong.