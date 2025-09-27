Tu Si Que Vales 2025: data d’inizio, conduttori, giudici e durata

Tu Si Que Vales 2025: scopriamo tutte le novità della nuova stagione, dalla data d’inizio ai conduttori, passando per i giudici e la durata.

Tutto pronto per una nuova e scoppiettante stagione di Tu Si Que Vales. L’edizione 2025 torna su Canale 5 con una ‘formazione’ parzialmente rinnovata, che di certo farà fare parecchie risate al grande pubblico. Scopriamo chi sono i conduttori, i giudici e gli ospiti, quando inizia e quante puntate sono previste.

Tu Si Que Vales 2025: conduttori, giudici e ospiti

Dopo l’addio di Belen Rodriguez tra i conduttori e quello di Teo Mammucari tra i giudici, Tu Si Que Vales ha dovuto rinunciare a un altro membro della grande famiglia guidata da Maria De Filippi. L’edizione 2025 torna in tv con un grande assente, Gerry Scotti, che ha dovuto rinunciare all’ingaggio a causa dell’impegno quotidiano con La ruota della fortuna. Ma, procediamo con ordine.

Per quanto riguarda i conduttori, squadra che vince non si cambia, quindi ritroviamo Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria, invece, abbiamo gli stessi volti dello scorso anno, ossia Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la Queen Mary, con l’aggiunta di Paolo Bonolis, sostituto dello zio Gerry. Confermati pure Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare, e il suo acerrimo nemico Giovannino, personaggio interpretato da Giovanni Iovino.

Come vuole la tradizione, Tu Si Que Vales va in onda il sabato in prima serata. Le puntate sono registrate, soltanto la finalissima sarà in diretta.

Tu Si Que Vales 2025: data d’inizio e durata

Anche se Tu Si Que Vales 2025 vede Paolo Bonolis come new entry, il meccanismo del programma non cambia. Protagonisti saranno come sempre i concorrenti, ma le gag tra i giurati non mancheranno. La nuova stagione debutta su Canale 5 sabato 27 settembre in prima serata, ma quest’anno, per volere di Pier Silvio Berlusconi, le puntate finiranno sempre entro la mezzanotte. Lo show terrà compagnia ai telespettatori fino alla fine di novembre, per un totale di 11 appuntamenti. La finalissima dovrebbe essere trasmessa in diretta il 6 dicembre.