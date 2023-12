Tenero messaggio da parte di Jovanotti per sua figlia Teresa nel giorno del suo compleanno. Il web si scioglie dall’emozione.

Non c’è bisogno di dirlo, Jovanotti ci sa fare con le parole. Non solo quelle che usa nei suoi brani, ma anche quelle che ogni tanto utilizza per le dediche alla moglie e alle figlie. Anche nel giorno del compleanno di Teresa, che oggi ha festeggiato i 25 anni, il cantante non è stato da meno emozionando tutti i suoi seguaci sui social.

Jovanotti, la dedica per il compleanno della figlia

Jovanotti

Attraverso un tenerissimo post su Instagram, Jovanotti ha voluto augurare un felice compleanno a sua figlia Teresa che ha festeggiato 25 anni. Il cantante ha scritto a corredo di una serie di foto: “Buon Compleanno, sono 25. È sempre per te il 13 dicembre e anche tutti gli altri miei giorni e della mamma. Per te cara nostra meravigliosa talentuosa libera forte tenera unica magica Teresina”.

Parole importanti e che hanno suscitato forti emozioni anche nei suoi seguaci che hanno subito commentato in modo molto affettuoso il contenuto dell’artista augurando alla ragazza di trascorrere delle ore serene e felici in famiglia.

Da quanto sappiamo, il legame tra Teresa e i suoi genitori è molto forte, specie dopo un periodo negativo trascorso dove è dovuta essere forte a causa di una malattia anche se sull’argomento c’è sempre stata molta riservatezza.

Ad ogni modo la famiglia è parsa anche in questa occasione assolutamente unita e felice e lo hanno notato pure gli oltre 2.2 milioni di seguaci di Lorenzo.

Di seguito il post Instagram del cantante dedicato a sua figlia per il compleanno: