Joseph Rossetti, fratello di Greta, e Monia La Ferrera sono innamoratissimi e lui le dedica un tatuaggio. Il significato è sorprendente.

La storia d’amore tra il fratello della concorrente del Grande Fratello Greta Rossetti, Joseph, e l’ex concorrente Monia La Ferrara va a gonfie vele. I due, che si sono conosciuti sulla fine del mese di gennaio, sono pazzi d’amore, tanto da rendere la loro love story indelebile.

Infatti, Joseph Rossetti ha deciso di dedicare alla nuova fidanzata un tatuaggio speciale. Il significato della scritta è sorprendente.

Joseph Rossetti si tatua la data in cui ha conosciuti Monia La Ferrera

Sui profili Instagram di Joseph Rossetti e di Monia La Ferrera è spuntato nelle ultime ore un post che ha lasciato i fan senza parole. Infatti, i due hanno pubblicato la foto del nuovo tatuaggio del fratello di Greta.

“29 01 24”, sei cifre in nero situate dietro l’orecchio destro che rappresentano l’inizio della storia d’amore tra Joseph e Monia. Infatti, si tratta della data in cui si sono conosciuti.

La stessa Monia ha lasciato un romantico commento al post, scrivendo: “Io sulla tua pelle ci passo la vita”. Ma com’è nata la storia d’amore tra i due?

Joseph Rossetti e Monia La Ferrera: una storia d’amore nata all’improvviso

A fare da cornice alla love story tra Joseph e Monia non poteva che esserci il Grande Fratello. I due, infatti, sono usciti allo scoperto proprio durante la trasmissione nel giorno di San Valentino, grazie alla rivelazione di Rebecca Staffelli.

A raccontare la nascita del sentimento è stata proprio Monia, che ha rivelato: “Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo”.