Il concorrente del Grande Fratello è apparso emozionato e commosso dopo aver ricevuto una dolcissima lettera da parte del fidanzato Nicolò.

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, un momento di tenerezza ha catturato l’attenzione del pubblico e riscaldato i cuori di molti. Stefano Miele ha vissuto emozioni intense grazie a una sorpresa inaspettata: una lettera dal suo fidanzato Nicolò, che, nonostante la riservatezza ha voluto mostrare la sua vicinanza al concorrente.

Alfonso Signorini ha introdotto la commovente sorpresa, facendo presagire a Miele l’arrivo di un messaggio da qualcuno molto speciale per lui: “C’è una persona molto importante per te – ha detto – che è molto riservata, lo sai benissimo che non avrebbe mai partecipato a questo programma ma a modo suo ti è vicino e quando l’ho saputo sono stato felice“.

Il contenuto della lettera

Inizia così la lettera che Nicolò ha scritto per il suo fidanzato, Stefano Miele: “Amore mio, ammetto che per me oggi non è facile scriverti queste parole. L’emozione è tanta. Sono orgoglioso di te. Hai dimostrato di essere la persona che sei, leale, generoso e a volte attaccabrighe”.

“Mi ha molto emozionato sentirti raccontare la nostra storia – ha scritto – nata quasi per caso da un “Che bella Milano, ti va un drink domani?”. E ancora, “Hai saputo conquistarmi con la tua infinita pazienza e dolcezza, dandomi quel senso di protezione e stabilità che per tanto tempo era mancato. Il nostro è stato un lento capirsi e innamorarsi a poco“.

“Credo che il rispetto sia sempre stato il motore del nostro amore e per questo ancora una volta ti prometto che ti rispetterò giorno per giorno. Mi manca averti vicino, mi manca il nostro amore. Sei una delle cose più preziose e belle che ho. Ti aspetto a casa“, ha concluso Nicolò.

Ecco il tenero momento.

Il concorrente è stato eliminato dal reality al termine della puntata.

Il racconto del loro amore

Stefano Miele è stato piacevolmente colpito dalla sorpresa e commosso ha ringraziato il compagno e Alfonso Signorini, per aver permesso questo momento. Dopodiché il gieffino ha raccontato come è nata la storia d’amore con Nicolò: “Quel giorno ero in ritardo perché ero molto stanco. E poi di solito sono ansioso di arrivare in anticipo. Lui mi ha aspettato per venti minuti però ne è valsa la pena“.

“Che figo dal vivo“, è stata la prima cosa che Stefano ha pensato alla vista di Nicolò, poi ha spiegato: “L’ho voluto incontrare perché mi sembrava intelligente, sentivo che avremmo potuto condividere di più dell’aspetto fisico“.

Il periodo di conoscenza è durato un paio di mesi e Stefano ha confessato: “Inizialmente scappavo forse perché sapevo che sarebbe stato l’uomo giusto per me e volevo godermi ancora un po’ di libertà, ma quando ha detto ‘Guarda che se sparisci di nuovo, non mi rispondi, non mi vedi più’ mi sono spaventato tantissimo“. Da quel momento il rapporto tra i due si è trasformato, mettendo le basi per un futuro insieme. Il 3 marzo sarà il loro primo anniversario.