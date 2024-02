Vacanza per Ilary Blasi e Bastian. La showgirl si è mostrata con orgoglio con tanto di borsa griffata dal costo esagerato.

Fuga d’amore in Sudafrica per Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia ha deciso di allontanarsi dalle rispettive città e dagli impegni di lavoro e di dedicarsi qualche giorno di relax senza pensieri. In occasione di una cena speciale, la donna ha voluto sfoggiare un look molto sensuale con tanto di accessori extra lusso. Tra questi una borsa super griffata dal costo esagerato…

Ilary Blasi, il costo assurdo della borsa

Ilary Blasi

Come detto, la Blasi e il suo Bastian hanno deciso per una fuga d’amore in Sudafrica dove si stanno divertendo a trascorre le loro giornate tra paesaggi mozzafiato e ristoranti di lusso.

In questo senso, la coppia si è fermata a cena per una serata speciale, al gourmet Asoka di Città del Capo. Per l’occasione la bella Ilary ha optato per un look molto semplice ma allo stesso tempo decisamente sensuale ed elegante.

Per l’ex di Totti ecco un mini abito nero con maniche lunghe e stivali in pelle, sempre di colore nero, con le fibbie.

In evidenza, però, nel look della donna, gli accessori. In particolare una borsa.

Infatti, la conduttrice ha accompagnato il suo outfit con una mini Kelly di Hermès. Si tratta di un modello decisamente particolare, uno dei più celebri della Maison francese.

Infatti, tale modello è stato creato in onore dell’attrice e principessa di Monaco, Grace Kelly.

Nello specifico, la borsa portata con grande orgoglio da Ilary è una mini Kelly Craie Epsom Palladium Hardware. Si tratta di un pezzo pregiato e molto raro. Anche per questo il suo costo è decisamente elevato.

A quanto ammonta il prezzo? La borsa ha un costo di oltre 30mila euro, per la precisione pari a 31.232 euro.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan della conduttrice dove è possibile vedere proprio l’accessorio super costoso: