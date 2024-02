C’è del tenero tra Emma Marrone e Tedua? La cantante ha fatto chiarezza rispondendo alle domande curiose… di Diletta Leotta.

Nelle ultime settimane Emma Marrone è stata accostata, anche con insistenza, al rapper Tedua. Tra i due si è vociferato di un presunto flirt che, fino ad ora, non aveva ricevuto particolari commenti da parte dei diretti interessati. Adesso, a parlare è stata la cantante di ‘Apnea’ che a Radio 105, intervistata da Diletta Leotta, ha voluto fare chiarezza.

Flirt tra Emma e Tedua? Come stanno le cose

Emma Marrone

Ospite di Radio 105, con Diletta Leotta e Daniele Battaglia, Emma ha voluto subito precisare una cosa in merito alla voci di flirt con Tedua: “Cosa è successo tra noi? Niente, non è successo niente”.

Poi, spiegando meglio e facendo chiarezza: “Io sono una caz**ra e ok, quindi ho lanciato questa roba. Sì, ho visto Tedua, è bono, ma come fanno tutte le ragazze! Anche noi li guardiamo e diciamo ‘min***a che bono!’ Solo questo ho detto a Fanpage durante la settimana di Sanremo. Ma potevo non dirlo. Era tutta una cosa basata sul telefonino. Era tutto un gioco su ‘ultimo screen, ultimo messaggio, ultima ricerca su Google…'”, ha detto. “Avevo fatto una ricerca la sera prima, ma era passata una nottata e tre bottiglie di vino”.

Insomma, nessun flirt tra i due cantanti anche se, nelle fasi successive dell’intervista, ecco un’altra ironica battuta.

L’allusione sulla “cena”

Stuzzicata dalla Leotta, infatti, Emma si è lasciata andare ad una allusione decisamente piccante. Diletta le ha chiesto: “Visto che ti piace cucinare, quale piatto prepareresti per Tedua?”.

A tale quesito, la Marrone ha replicato: “Un gin tonic vale? Spero di non avere il tempo di mangiare…”. Insomma, niente flirt ma…

Di seguito anche il post su X di un utente con le parole della cantante a Diletta Leotta su Radio 105: