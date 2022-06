La casa di Los Angeles dove vivevano Johnny Depp e Amber Heard ai tempi del loro matrimonio è stata messa in vendita ad una cifra stellare.

Dopo la terribile lotta in tribunale, Johnny Depp ha messo in vendita la casa di Los Angeles dove viveva con l’ex moglie Amber Heard. Si tratta di un mega attico situato nel famoso palazzo di 13 piani Eastern Columbia Building, costruito in stile art déco. Il prezzo da sborsare per accaparrarselo, neanche a dirlo, è da capogiro.

Johnny Depp: in vendita la dimora dove ha vissuto con Amber

Johnny Depp e Amber Heard, dopo lo scontro all’ultimo sangue avvenuto in tribunale, divideranno per sempre le loro esistenze. L’attore è uscito vittorioso dalla battaglia, mentre l’ex consorte è stata condannata per diffamazione. Sentenze legali a parte, l’interprete del film Pirati dei Caraibi ha deciso di mettere un punto enorme sulle nozze con la collega, vendendo la casa in cui hanno vissuto quando erano marito e moglie.

Si tratta del super attico situato nel palazzo Eastern Columbia Building di Los Angeles, di ben 13 piani e costruito in stile art déco. Progettato nel 1930 da Claud Beelman, vede Depp proprietario di ben quattordici appartamenti. L’attore, però, ha deciso di mettere in vendita solo la dimora dove ha vissuto con Amber, l’unica ad avere una piscina sul tetto.

“Residenza a due piani con una camera da letto e due bagni. Con 1.780 piedi quadrati di spazio vitale, soffitti alti. Prima di proseguire al piano superiore per la suite principale, c’è un’accogliente e intima area lounge“, si legge nell’annuncio di vendita.

La casa di Depp in vendita ad un prezzo stellare

La casa di Los Angeles in cui hanno vissuto Johnny Depp e Amber Heard è in vendita ad una cifra a dir poco stellare, ovvero 1.765.000 dollari. Per quanti avessero difficoltà di ‘cambio’, il prezzo corrisponde ad oltre un milione e 650.000 euro. L’attore riuscirà a sbarazzarsi del super attico? Staremo a vedere.

