Ha 79 anni ma si sta mettendo in gioco per rilanciare la sua immagine rendendola moderna e “social”. Joe Biden apre un profilo Tik Tok e fa un video in collaborazione con i Jonas Brothers. Il Presidente degli Stati Uniti e il divertente trio lanciano una specie di pubblicità con una gag sui vaccini.

Il Presidente Joe Biden diventa social

Joe Biden si iscrive a 79 anni su Tik Tok per avvicinarsi al mondo dei più giovani. Infatti, questa piattaforma è tra la più amata e seguita dai ragazzini e proprio per questo il Presidente ha voluto mettersi in gioco. Secondo quanto riportato da FQ Magazine: “In corso c’è una campagna, guidata Rob Flaherty, direttore della strategia digitale della Casa Bianca, per rilanciare l’immagine del presidente Usa. Nel primo video, Biden compare insieme alla band dei Jonas Brothers, con un simpatico sketch sul vaccino.”

Non è sicuramente male come idea e il video in America sta già diventando virale, considerando che è davvero molto ironico e divertente. Questo “svecchierà” l’immagine del Presidente? Intanto Biden si è messo davvero d’impegno in un campo che è decisamente fuori dalla sua generazione.

