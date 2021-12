Dopo otto mesi di amore, un ex prete ha sposato la catechista di cui si è innamorato, coronando il suo sogno d’amore proprio in chiesa.

Riccardo Ceccobelli, l’ex parroco di Massa Martana in Umbria, ha sposato la catechista Laura Bagli, di cui si era innamorato alcuni mesi fa e per la quale ha lasciato il sacerdozio.

Il 26 dicembre 2021, infatti, la coppia ha finalmente detto sì davanti all’altare, quello stesso altare che Riccardo ha abbandonato lo scorso aprile. Proprio dopo Pasqua, infatti, Ceccobelli durante una sua messa ha comunicato ai fedeli che si sarebbe spogliato del suo abito da sacerdote, perché si è innamorato della 26enne Laura Bagli.

Ecco cosa disse 8 mesi fa: “Io dovevo farlo questo salto nel buio perché è vero che ho smesso di fare il prete ma non di essere prete, che questo sia chiaro. E non potevo continuare perciò a tenermi questa cosa dentro di me. Lo dovevo a Dio, al mio vescovo, ai miei parrocchiani. Una questione di onestà, di libertà, di trasparenza”

Ora Riccardo e Laura sono marito e moglie, dopo la cerimonia celebrata nella chiesa del convento di San Pietro Sopra le Acque. I due hanno deciso di sposarsi in chiesa perché nonostante tutto restano fedeli alla religione cattolica: “Noi comunque vogliamo restare nella Chiesa, se ci sono delle regole da rispettare vogliamo farlo, senza dare scandalo”

