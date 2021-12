A Versilia, una donna incinta è positiva al covid e viene ricoverata d’urgenza in grave condizioni, partorisce e anche il bambino lotta tra la vita e la morte.

Una donna incinta no vax, è risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata in ospedale con gravi problemi respiratori. Partorisce con il cesario ma il bambino e la donne rimangono in gravi condizioni. Il neonato ha il covid ed è in incubatrice.

Donna positiva al covid insieme al neonato: entrambi in pericolo di vita

“Aveva scelto di non vaccinarsi. Trasferita all’ospedale della Versilia, i medici sono costretti a praticarle un cesareo d’urgenza. La donna si trova in terapia intensiva, mentre il neonato è stato messo in incubatrice. Le condizioni del piccolo. Nasce prematuro e malato di Covid, troppo fragile per essere intubato, troppo delicato per fargli indossare il casco che lo avrebbe aiutato a respirare meglio. Così è costantemente monitorato da un’equipe medica che lo tiene sott’osservazione dentro un’incubatrice. La sua è una lotta tra la vita e la morte.”

Queste le parole riportate da TG Com 24. La donna ha una polmonite bilaterale e il bambino è attualmente in percolo di vita perchè molto fragile. Si attendono nuove informazioni dai medici. La madre del piccolo è intubata e si trova in terapia intensiva.

