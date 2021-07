Marco Verratti ha detto sì alla bellissima Jessica Aidi con una romantica cerimonia a Parigi: per l’occasione la sposa ha indossato due abiti da sogno.

Sotto il cielo di Parigi Marco Verratti ha detto sì alla modella francese Jessica Aidi, che per l’occasione ha indossato due abiti da sogno. Alla cerimonia hanno preso parte alcuni noti personaggi dello show business e del mondo del calcio, mentre Carla Bruni si è esibita per gli sposi con alcuni dei suoi brani più famosi. Tra gli ospiti celebri presenti all’evento anche Ibrahimovic, Kylian Mbappé, e tantissimi altri.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/jessicaaidi/?hl=it

Il matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi: gli abiti della sposa

Con la sua esplosiva chioma riccia e i suoi occhi da cerbiatta Jessica Aidi ha conquistato tutti con la sua bellezza nel giorno delle sue nozze con Verratti. Per l’occasione la sposa ha indossato due splendidi abiti bianchi: il primo è stato un tailleur con inserti in pizzo sfoggiato per la cerimonia in comune e, a seguire, un lungo abito con strascico mozzafiato per il ricevimento.

Oltre ai celebri volti del calcio che hanno preso parte all’evento, Carla Bruni ha presenziato al ricevimento esibendosi in alcuni dei suoi più grandi successi.

Gli ospiti e il ricevimento

I dettagli dell’evento erano stati curati dalla stessa Jessica Aidi, che come segnaposto ha scelto una foto degli occhi di Marco Verratti, gli stessi che l’hanno fatta capitolare per il calciatore 2 anni fa. “Sono innamorata dei suoi grandi occhi azzurri”, aveva dichiarato lei stessa in un post via social. Alle nozze dei due hanno preso parte numerosi volti famosi del mondo del calcio: tra questi anche Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Lavezzi, Pastore, Sirigu e tantissimi altri. Alla cerimonia hanno partecipato ovviamente anche i due figli che Verratti ha avuto dalla sua precedente unione con Laura Zazzara, con cui è rimasto in buoni rapporti.

