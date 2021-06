Il ritorno di fiamma sarebbe cosa certa tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio.

I “Bennifer” sembrano essere tornati insieme: Page Six li ha fotografati a Malibù, mentre si scambiavano un tenero bacio al party di compleanno di Lynda (sorella minore di Jennifer Lopez). I due non hanno ancora confermato le voci in circolazione, e solo un mese fa la cantante ha ufficializzato la fine della sua importante storia d’amore con Alex Rodriguez.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme

Dopo settimane d’indiscrezioni e avvistamenti sono emerse le prime foto di un bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: a immortalarli è stato Page Six, che li ha sorpresi mentre si scambiavano il gesto d’affetto durante un party a Malibù.

Benché il gesto tradisca la complicità ritrovata dai due non vi è ancora nessuna conferma ufficiale del loro presunto ritorno di fiamma. Del resto JLo ha ufficializzato solo di recente la rottura da Alex Rodriguez, e forse anche per questo ha preferito non confermare le voci in circolazione sulla sua relazione con Ben Affleck. I due sono stati separati per circa 15 anni pur avendo mantenuto buoni rapporti.

La storia d’amore dei Jennifer

La popstar e l’attore sono stati insieme dal 2002 al 2004, anno in cui avrebbero dovuto sposarsi. Nel corso degli anni i due hanno mantenuto buoni rapporti e, secondo People, sarebbe stata la madre della cantante (Guadalupe Rodriguez) a spingere JLo a riprovarci con l’attore di cui era follemente innamorata. “In passato la madre di Jennifer e Ben erano molto legati”, ha rivelato una fonte a People, e ancora: “Lei lo adorava e quando si lasciarono era davvero triste”. I due confermeranno il loro ritorno di fiamma? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.