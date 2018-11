Jane Alexander, malore nella notte nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo una discussione con Walter Nudo, Jane Alexander si è sentita male: per l’attrice è l’ennesima discussione dopo quella per il flirt con Elia Fongaro

Jane Alexander non sta certamente passando un periodo sereno all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nella notte, a peggiorare le cose, è sopraggiunto un malore dopo una discussione dell’attrice con Walter Nudo. Tutto è accaduto intorno alle 2.30 della notte tra il 6 e il 7 novembre: Nudo ha detto alla Alexander che ascoltare il proprio corpo aiuta a stare meglio ma la concorrente, che nella vita ha purtroppo subito due perdite per il cancro, la sorella e il padre, ha risposto dicendo che esistono casi asintomatici, probabilmente riferendosi proprio ai parenti. Dopo ha accusato un malore, forse rivivendo quel dolore che fa fatica ad andare via.

Jane Alexander e Elia Fongaro: l’attrazione con l’ex velino

Certamente per Jane sono giornate complicate, dopo la polemica per il flirt con Elia Fongaro, eliminato una settimana fa e protagonista al riguardo anche di uno scontro con Alessandro Cecchi Paone.

L’attrice, fidanzata fuori dalla casa, nel corso del reality ha infatti manifestato il proprio interesse per il più giovane ex velino (ha 9 anni in meno di lei), con il quale l’intesa è parsa sin da subito fortissima.

Motivo, quello dell’aver iniziato una conoscenza che va oltre l’amicizia, che ha portato a qualche critica, anche all’interno del gioco (quella di Cecchi Paone, per esempio).

Jane Alexander: il figlio è dalla sua parte

Forse Jane Alexander teme il giudizio da parte della persona più importante, suo figlio. Non sa però che il ragazzo, dopo l’eliminazione, ha postato una foto accompagnata da un post in cui manifesta la propria vicinanza all’attrice.

“Mamma sono con te”: sarà felice di saperlo la Alexander, quando uscirà dal gioco e riabbraccerà il figlio Damiano, che ha difeso a spada tratta la sua mamma.

Fonte foto: https://www.instagram.com/jinnyminnypinny/?hl=it