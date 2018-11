Raoul Bova e Rocio Munoz Morales genitori per la seconda volta!

Su Instagram Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia: si chiama Alma!

Il 4 novembre 2018 Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Luna, la figlia che la coppia ha avuto nel 2015, ad allargare la famiglia c’ha pensato la piccola Alma, la cui nascita è stata annunciata dai genitori con un tenero post su Instagram: “Bienvenida mi ‘Alma’…benvenuta anima mia”, hanno scritto entrambi sui loro profili social, accanto ad una foto della bambina.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: è nata la piccola Alma

L’amore in casa Bova-Morales procede a gonfie vele e dopo la nascita della piccola Luna, è finalmente arrivata anche la piccola Alma a riempire d’amore la famiglia. Per Raoul Bova si tratta della quarta figlia visto che dal suo precedentemente matrimonio con Chiara Giordano aveva avuto Alessandro Leon (18 anni) e Francesco (17 anni). Con Rocio Munoz Morales il colpo di fulmine è scoccato nel 2013 sul set di Immaturi, e fu proprio l’amore per l’attrice spagnola a portare al divorzio di Raoul Bova dalla sua prima moglie.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: un matrimonio spirituale e il vero amore

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno ben 17 anni di differenza, ma questo non sembra mai aver rappresentato un problema per la coppia. In un’intervista a Chi Rocio Munoz Morales ha dichiarato di considerare la loro unione un “matrimonio spirituale“:

“Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello. Mi ricordo l’attimo in cui noi due abbiamo guardato la luna, c’era una luna piena pazzesca. E li c’è stato il nostro matrimonio, sì un matrimonio spirituale.”

