J-Ax e l’amico Dj Jad, con il quale forma gli Articolo 31, hanno dato vita al tour dell’estate 2023: ecco la scaletta dei concerti e le date.

I fan degli Articolo 31 sono pronti a scatenarsi per tutta la stagione. J-Ax e Dj Jad, con la data zero andata in scena al Rugby Sound Festival di Legnano, hanno dato il via al tour dell’estate 2023. Vediamo qual è la scaletta dei concerti e tutte le tappe della tournée estiva.

J-Ax, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con la reunion degli Articolo 31, J-Ax dà il via al suo tour dell’estate 2023 con l’amico e collega Dj Jad. I due si erano separati nel 2006, dopo ben 16 anni di esibizioni l’uno accanto all’altro, e quando sono tornati sul palco insieme hanno riempito di gioia il cuore dei fan. La data zero della tournée estiva degli Articolo 31 è stata quella del 4 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano, comune di Milano, mentre quella conclusiva è fissata per il 31 agosto a Prato. Di seguito, la scaletta del tour dell’estate di J-Ax e Dj Jad:

Filosofia del Fuck-Off

Così com’è

Non c’è rimedio

Nessuno

Un urlo

La fidanzata

Gente che spera ft. Reverendo

Il funkytarro

Strada di città 2000

2030

Domani

Fuck You

Volume

Venerdì

Tranqi funky

Non è un film

L’italiano medio

Domani smetto

Spirale ovale

La mia ragazza mena

Senza dubbio

Due su due

Ohi Maria

A pugni col mondo

Rap n’ Roll

Immorale

Intro

Ostia Lido

Maria Salvador

Io Zak e la tromba

Senza pagare

Vai bello

Un bel viaggio

Il tour dell’estate 2023 di J-Ax e Dj Jad prevede una scaletta di ben 33 canzoni, scelte tra i maggiori successi degli Articolo 31. Il brano che chiude i concerti non poteva che essere Un bel viaggio, portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo per la loro primissima partecipazione alla kermesse.

Articolo 31: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date e le relative location/manifestazioni del tour dell’estate 2023 di J-Ax e Dj Jad: