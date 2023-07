Se avete in programma un viaggio negli Stati Uniti sappiate che è disponibile l’app ufficiale per richiedere l’ESTA.

Mentre fino ad oggi il visto per gli Stati Uniti si poteva richiedere soltanto online, da adesso si potrà utilizzare l’app ufficiale lanciata da CBP. Con pochi e semplici click si potrà avviare la domanda per l’Electronic System for Travel Authorization (ESTA) e controllare in tempo reale lo stato di accettazione.

Viaggio negli Stati Uniti: c’è l’app ufficiale per richiedere il visto

Quanti hanno in programma un viaggio negli Stati Uniti saranno ben contenti di sapere che adesso c’è l’app ufficiale per richiedere il visto. Considerando che si tratta di un documento fondamentale per il soggiorno in America e che fino ad oggi si poteva richiedere solo online, l’arrivo dell’applicazione è un vero e proprio traguardo. Da oggi in poi, infatti, sarà semplicissimo richiedere l’Electronic System for Travel Authorization (ESTA): basta aprire l’app e seguire la procedura guidata.

“La nuova app ESTA rafforza la strategia di applicazione mobile di CBP. Sappiamo che il futuro è digitale e dobbiamo continuare a guardare avanti. Continueremo a innovare e implementare tecnologie per semplificare i nostri processi e soddisfare le aspettative dei viaggiatori“, ha dichiarato Matthew Davies, Executive Director, CBP Admissibility and Passenger Programs.

Stati Uniti: come funziona l’app ufficiale per il visto?

L’app ufficiale per richiedere il visto per gli Stati Uniti è disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS. Dopo l’accesso si può avviare la domanda per richiedere l’Electronic System for Travel Authorization (ESTA), scansionando il proprio passaporto e caricando un video selfie per confermare l’identità. Infine, si dovrà rispondere alle domande di ammissibilità e pagare la tassa di 21 dollari, con un versamento tramite carta di credito o PayPal.