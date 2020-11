Iva Zanicchi ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus e ha tranquillizzato i suoi fan con un video sui social.

Dopo Ornella Vanoni, Alessandro Cattelan, Gerry Scotti e moltissime altre celebrità anche Iva Zanicchi ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. La cantante si è mostrata serena nonostante la malattia, e ha tranquillizzato i fan affermando – nel suo video via social – di non voler perdere la sua solita allegria. La Zanicchi ha ammesso di aver contagiato anche sua sorella.

Iva Zanicchi positiva al Coronavirus

Iva Zanicchi si è aggiunta suo malgrado alla fitta schiera di vip che nelle ultime ore sono risultati positivi al Coronavirus. La cantante ha dato l’annuncio ai suoi fan via social, dove con occhiali scuri e mascherina ha lanciato un messaggio di speranza e positività sulle sue condizioni di salute: “Non so bene come sia avvenuto. Fortunatamente, sono una donna forte, ho sempre goduto di buona salute e sto combattendo questo virus maledetto, cercando di non perdere il mio buonumore”, ha dichiarato.

Iva Zanicchi

La cantante ha anche ammesso di aver contagiato sua sorella e, probabilmente, anche suo marito (attualmente in isolamento fiduciario insieme a lei): “L’importante è stare attenti, non uscire, io non sto uscendo di casa ci mancherebbe, né io né i miei familiari, purtroppo l’ho attaccato anche a una mia sorella, e Pippi – suo marito Fausto Pinna – che mi sta facendo questo video, dice che si sente bene”.

I vip positivi al Coronavirus

Nelle ultime ore c’è stata una vera e propria “ondata di casi” positivi al Coronavirus tra i vip italiani. Attraverso i social hanno annunciato di esser stati contagiati dal virus anche Gerry Scotti, Alessandro Cattelan, Camila Raznovich e Carlo Conti (che ha condotto l’ultima puntata di Tale e Quale Show in collegamento da casa). L’emergenza sanitaria ha colpito anche i programmi tv, e ad esempio il GF Vip ha deciso di annullare la doppia regia del programma per ridurre il numero del personale presente in studio.