Dopo 2 anni dalla drammatica e improvvisa scomparsa di Davide Astori Francesca Fioretti non ha mai smesso di ricordarlo, specie guardando la loro bambina, Vittoria.

Il 4 marzo 2018, quando Davide Astori è scomparso per un arresto cardiaco, la vita di Francesca Fioretti è cambiata per sempre. Da allora l’attrice non ha nascosto di aver cercato il sostegno della terapia psicologica e di aver avuto paura di volere “meno bene” a sua figlia, Vittoria Astori (che aveva solamente 2 anni quando suo padre è scomparso).

Oggi sembra che Francesca Fioretti sia riuscita a trovare la serenità insieme alla sua bambina, a cui ha scritto una tenera dedica via social: “Mi dissero che avrei dovuto ringraziare te, ma Noi già sapevamo che ci saremmo ringraziate a vicenda. La mia eternità.”

Francesca Fioretti: la dedica alla figlia

In questi due difficili anni dopo la scomparsa di Astori Francesca Fioretti ha dovuto imparare a vivere “una nuova vita”, completamente diversa dalla precedente. L’attrice non ha nascosto di aver cercato di superare la disperazione grazie alla terapia psicologica, e poi ha dichiarato che si sarebbe dedicata soprattutto a viaggiare insieme a sua figlia, la piccola Vittoria. “Tu, Vittoria, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”, aveva scritto in un suo post sui social, dove è solita raccontare i viaggi e i momenti di gioco insieme alla bambina.

Davide Astori e Francesca Fioretti

Dopo la scomparsa di Astori – avvenuta il 4 marzo 2018 per un arresto cardiaco – l’attrice si era chiusa nel massimo riserbo e solo successivamente ha raccontato i momenti drammatici da lei vissuti in seguito alla morte del suo compagno.

“Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. È stato un anno straziante, difficile e impegnativo. Non credevo di essere così forte”, aveva raccontato a Vanity Fair a un anno dalla scomparsa del calciatore.