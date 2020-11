Dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali, Melania Trump avrebbe deciso di chiedere il divorzio al marito, Donald Trump, e avrebbe già preparato le valigie per lasciare la Casa Bianca.

Stando a un rumor diventato sempre più insistente – e riportato anche da TgCom24 – Melania Trump avrebbe già fatto le valigie per lasciare la Casa Bianca. Come se non bastasse l’ex First Lady avrebbe già pronte le carte di divorzio e il suo addio a Donald Trump (con cui è sposata dal 2005) sarebbe ormai imminente. A quanto riporta TgCom24 a esserne convinta sarebbe Omarosa Maigaulr Newman, ex assistente del presidente e autrice del libro Unhinged: “Se Melania lo facesse mentre è ancora in carica, lui troverebbe un modo per punirla”, ha affermato, e ha aggiunto: “Lei sta contando i minuti…”.

Melania Trump

Melania è pronta al divorzio?

Durante i 3 anni di mandato di suo marito, Donald Trump, hanno fatto il giro del mondo le immagini in cui Melania Trump sembrava quasi essersi rifiutata (in più di un’occasione) di tenere la mano del marito. Nonostante l’evidente freddezza tra i due coniugi, entrambi hanno sempre affermato pubblicamente di andare molto d’accordo. Ora che Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti però, l’aria starebbe cambiando: secondo diverse indiscrezioni l’ex First Lady avrebbe già fatto le valigie per lasciare la Casa Bianca e come se non bastasse avrebbe con sé le carte di divorzio da presentare al marito.

Stando a quanto riporta TgCom24 l’accordo ‘post matrimoniale’ proposto da Melania potrebbe prevedere delle garanzie sull’impero Trump da parte del figlio Barron (l’unico che i due hanno avuto insieme, mentre Trump ha altri 4 figli nati dalle sue precedenti unioni). Inoltre l’ex presidente potrebbe pretendere un accordo di riservatezza (come già fatto con l’ex moglie Marla) affinché Melania non riveli in futuro dettagli riguardanti il loro matrimonio. La questione al momento resta avvolta nel mistero, e l’amica intima di Melania – Stephanie Winston Wolkoff – a quanto riporta TgCom24 avrebbe smentito la notizia di una crisi tra i due: : “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”, ha affermato la donna.