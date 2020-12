Iva Zanicchi ha confessato il suo dolore a causa delle conseguenze vissute per il Coronavirus e per la morte dell’adorato fratello.

Iva Zanicchi è riuscita a vincere la sua battaglia contro il Coronavirus dopo alcune settimane di ricovero ma purtroppo, proprio a causa della malattia, ha perso uno dei suoi adorati fratelli. La cantante ha confessato il suo dramma al settimanale Mio, a cui ha raccontato: “Sento una stanchezza mortale, non riesco a fare quasi nulla e mi sento molto giù”, e a proposito del fratello scomparso ha aggiunto: “Per me era come un figlio, la sua scomparsa mi ha devastata”.

Iva Zanicchi: le conseguenze del Coronavirus

Non sono mesi facili per Iva Zanicchi, che dopo il Coronavirus ha trascorso il primo Natale senza il suo adorato fratello (ricoverato come lei a causa della malattia è scomparso alcuni giorni più tardi a causa delle sue condizioni già compromesse per una cardiopatia).

Iva Zanicchi

Al settimanale Mio la cantante ha confessato che il suo compagno Fausto si starebbe sottoponendo alla chemioterapia e che lei, forse anche a causa delle conseguenze della malattia, sarebbe stanca e giù di morale. Sui social i fan hanno cercato di farle sentire il loro affetto e la loro solidarietà durante questo momento molto difficile, ma la cantante non ha nascosto la sua sofferenza.

Il contagio e il ricovero

La cantante ha confessato di esser stata contagiata durante un pranzo con i parenti organizzato per festeggiare la cresima di un suo nipote. Oltre a lei e al fratello tragicamente scomparso anche un’altra sorella sarebbe stata ricoverata a causa del Coronavirus. La cantante ha dichiarato di non darsi pace per la tragica scomparsa del fratello, da lei considerato come un figlio.

“Nel giro di 12 ore, è precipitato tutto. Ha sofferto tantissimo. Mi ha chiamato l’infermiera e mi ha detto che lo avrebbero sedato. Ma non pensavo che lo accompagnassero alla morte. Mi ha videochiamato e mi ha chiesto di salutare tutti. Io per lui ero come una mamma. Trovo così ingiusto che non l’ho più visto“, aveva raccontato a Verissimo.