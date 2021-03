Una frase sui cinesi di Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi ha scatenato un’accesa polemica sul web, ecco i dettagli.

La prima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi è appena cominciata ma dopo appena due puntate, il reality show targato Mediaset ha già scatenato non poche polemiche e in particolare sul web. L’ultima di queste vede come protagonista una delle opinioniste del programma, la simpaticissima Iva Zanicchi che dopo aver fatto una battuta sui cinesi ha attirato a sé molte critiche e offese. Vediamo nel dettaglio quello che ha detto la nota cantante e conduttrice tv e come il web ha invece reagito.

Iva Zanicchi e la battuta sui cinesi che scatena il web

“Io credo che afrodisiaco sia il riso…guarda i cinesi quanti sono” questa è la battuta incriminata che ha fatto letteralmente arrabbiare il mondo del web che ha così commentato: “Non c’è niente da ridere” oppure “Poteva davvero risparmiarselo” e ancora c’è anche chi ricorda che questo non è proprio il periodo migliore per fare battute del genere e soprattutto in un programma così seguito e in prima serata.

Iva Zanicchi

Recentemente sempre in rete è nato infatti il movimento #StopAsianHate che è stato anche appoggiato da numerose e principali aziende internazionali oltre che da tante celebrities.

Iva Zanicchi, l’Isola dopo il Covid

L’aquila di Ligonchio di recente aveva proprio raccontato di divertirsi molto nel suo nuovo ruolo da opinionista nella 15esima edizione dell’ Isola dei famosi affermando così: “Tanti anni fa, mi chiedevano spesso di andare sull’Isola come naufraga. Ho sempre rifiutato perchè non tollero i mosquitos e ho paura dell’acqua. Ci sarei andata solo per mettermi un pò a dieta. Ma fare l’opinionista qui è uno spasso”.

Dopo un periodo difficile per Iva Zanicchi e durante il quale ha dovuto combattere e superare il Covid 19 la cantante, attrice e conduttrice televisiva è tornata più carica che mai al fianco di Tommaso Zorzi, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ma chissà se con le sue battute scatenerà ancora l’ira di qualche utente sul web?