Procida, Capri e non solo: ecco tutte le isole Covid-free in Italia, territori che hanno ottenuto una campagna di vaccinazione di massa per salvaguardare il turismo.

L’Italia segue l’esempio della Grecia. Da qualche settimana sono iniziate le vaccinazioni per creare delle isole Covid-free. Si tratta di un’iniziativa importante voluta dal governo e dalle istituzioni locali per cercare di salvaguardare il turismo in zone che vivono economicamente proprio su questo settore martoriato dalla pandemia. “Non ci sono solo cittadini fragili, ma anche territori fragili“, è stato il motto del sindaco di Lipari, Marcio Giorgianni, che ha sintetizzato il così la motivazione alla base di questa iniziativa. Ma quali sono e saranno le isole Covid-free nel nostro paese?

Isole Covid-free in Italia

Il piano di immunizzazione delle isole non potrà essere garantito per tutti i territori insulari, ma solo per quelli che offrono garanzie di sicurezza e in termini di presidi medici e strutture sanitarie. A permettere l’accelerazione di questo programma sarà anche l’arrivo del vaccino monodose Johnson & Johnson, che dovrebbe permettere una grande accelerazione in vista della stagione estiva ormai alle porte.

ragazza balcone mare capri

La prima isola italiana a essere stata ‘liberata’ dal virus è stata Procida, una delle isole del golfo di Napoli. La campagna vaccinale è qui iniziata il 28 aprile, e si è conclusa in pochi giorni. Ad oggi, il 92% della popolazione vaccinabile ha ricevuto l’inoculazione. Stesso obiettivo raggiunto l’8 maggio da un’altra delle principali isole del golfo partenopeo, Capri. Gli sforzi della regione ora si spostano su Ischia. La campagna è iniziata il 4 maggio e le somministrazioni andranno avanti per tutto il mese, per cercare di raggiungere l’immunità entro maggio.

isola di procida

Non solo Campania. Anche il Lazio dal 3 maggio ha comunicato l’avvio della campagna vaccinale per rendere Covid-free le proprie isole principali, le pontine, su tutte Ponza e Ventotene. Più complessa la situazione della Sicilia, regione che vanta 14 isole minori. Il programma è iniziato il 7 maggio con Salina, nelle Eolie, mentre tra il 9 e il 10 hanno preso il via le vaccinazioni a Stromboli, Vulcano, Alicudi e Filicudi. In un paio di settimane l’obiettivo sarebbe quello di immunizzare tutte le Eolie, per iniziare nell’ultima di maggio con le Egadi, Ustica e poi Lampedusa e Linosa.

Isole Eolie Panorama

Per quanto riguarda le altre regioni, a buon punto la Puglia, che ha provveduto a iniziare presto la campagna di vaccinazione delle Tremiti, mentre per quanto riguarda la Toscana entro inizio giugno dovrebbero essere liberate dal virus l’isola del Giglio, Capraia e l’Elba. Programma simile per le isole di San Pietro e della Maddalena, in Sardegna.

Isole Covid-free in Europa

Il piano di salvaguardia del turismo delle isole in Italia ricalca quello di altri paesi mediterranei europei. La prima a studiare un programma per rendere Covid-free le proprie isole, giustamente, è stata la Grecia. Atene si è posta l’obiettivo di riuscire a vaccinare tutti gli abitanti delle 69 isole dell’Arcipelago dell’Egeo entro la fine di aprile. Un obiettivo che dovrebbe essere stato raggiunto.

Ma anche la Spagna non si è fatta trovare impreparata. Il programma in questo caso prevede di rendere del tutto immuni prima dell’estate i due principali arcipelaghi, quello delle Baleari quello delle Canarie.