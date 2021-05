Massaggi, toilettatura, spa, addestramento, pensione e asilo nido: tutto questo è Urban Mutts, il primo hotel di lusso per cani.

Altro che “Vita da cani” con Urban Mutts i nostri amici a quattro zampe potranno anche loro godere di una super ed esclusiva vacanza di lusso. Soggiorno, pensione, ma anche asilo nido, spa e centro di addestramento: in una sola parola Urban Mutts. Si tratta del primo hotel di lusso per cani dove l’amico più fedele dell’uomo potrà ricevere trattamenti di benessere come: massaggi, pedicure, toilettatura, lezioni di fitness e tanto altro ancora.

Dove si trova? Nel Regno Unito ed esattamente nel centro commerciale Westfield di Londra. Il club di lusso per gli amici a quattro zampe può annoverare fra i suoi clienti anche nomi illustri come Guy Ritchie e la famiglia Beckham ma vediamo nello specifico di cosa si tratta e quanto costa.

Urban Mutts: il primo ed esclusivo hotel di lusso per cani

Quante volte abbiamo avuto necessità di qualcuno che si prendesse cura e coccolasse per noi il nostro fedele amico a quattro zampe? Quante volte la vita frenetica di tutti i giorni, il lavoro e gli impegni extra, spesso non ci hanno assicurato il giusto tempo e la giusta dedizione per i nostri amici cani? Ma ecco la soluzione…

Cane doccia

Se vivete a Londra, sappiate che qualcuno ha pensato bene di aiutarvi nella gestione quotidiana e vacanziera dei vostri amici pelosi. Lui è Barry Karacostas, il fondatore di Urban Mutts che grazie al suo amore per Leo (un rottweiler) ha dato vita e realizzato un progetto unico ed innovativo nel suo genere.

Urban Mutts: costi

Urban Mutts si trova nel centro commerciale Westfield di Londra e dispone sia di spazi interni che esterni. Ogni stanza è dotata di un impianto di riscaldamento, ventilazione e di illuminazione d’atmosfera a LED inoltre, il servizio in camera e le coccole sono disponibili 24 ore su 24. Urban Mutts si basa su un servizio ad abbonamento ed i costi sono così suddivisi:

La quota di iscrizione è di 170 euro con la quale si potrà accedere all’asilo nido, al soggiorno in hotel ma anche a lezioni di fitness, campi di addestramento e servizi spa.