Durante L’Isola dei Famosi una ragazza del pubblico si addormenta in diretta: il video fa il giro del web.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, 21 maggio, è stata ricca di colpi di scena, ma non tutti hanno avvertito la tensione e l’entusiasmo del reality. Infatti, mentre i naufraghi erano impegnati con le nomination, in studio è successa una scena insolita: una ragazza del pubblico, seduta proprio dietro la conduttrice Veronica Gentili, si è addormentata in diretta. Il momento, immortalato dalle telecamere, ha rapidamente fatto il giro dei social scatenando l’ironia degli utenti. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi: tre ritiri e nuove tensioni tra i naufraghi

La terza puntata del celebre reality show di Canale 5 è stata tutt’altro che noiosa. In Honduras, infatti, sono già emerse le prime tensioni tra i concorrenti, divisi in due gruppi contrapposti.

A scuotere l’equilibrio del gioco sono stati anche tre inaspettati ritiri: Camila Giorgi ha lasciato l’Isola dei Famosi per motivi familiari, mentre Spadino e Nunzio Stancampiano hanno scelto di tornare in Italia, messi alla prova dalla fame e dalle difficili condizioni di vita.

Ma nonostante le tensioni e i colpi di scena, una persona tra il pubblico presente in studio si è lasciata andare a un piccolo riposino.

Il video virale conquista i social

L’episodio della ragazza addormentata durante la diretta ha suscitato divertimento sia in studio che tra gli spettatori da casa. Su X (ex Twitter) il video è stato condiviso con il commento ironico “Buonanotte #Isola“, ottenendo migliaia di visualizzazioni e reazioni.

Alcuni utenti hanno scherzato sull’orario tardivo delle dirette, mentre altri si sono immedesimati nella giovane spettatrice, evidentemente stanca.

Nel frattempo, le dinamiche in Honduras continuano a evolversi. Tre nuovi naufraghi sono stati nominati e uno di loro dovrà lasciare il gioco nella prossima puntata. Inoltre, si vocifera l’arrivo imminente di nuovi concorrenti pronti a scuotere gli equilibri del gruppo. Cosa succederà nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi? Il pubblico è già in attesa.