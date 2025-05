Ilary Blasi è su tutte le furie, il flop di “The Couple” e le parole di Spalletti la mettono in crisi. Cosa succede.

Non è un momento sereno per Ilary Blasi, che, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, sarebbe alle prese con un mix di tensioni personali e professionali. La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, starebbe vivendo giorni di forte stress, complici diversi eventi negativi che si sono susseguiti nelle ultime settimane.

Tra questi, spicca la cancellazione improvvisa del programma The Couple da parte di Mediaset, decisione motivata dallo scarso successo di pubblico. Un duro colpo per Ilary, che puntava molto su questo progetto televisivo. Ma scopriamo i dettagli delle ultime rivelazioni sulla celebre conduttrice televisiva.

Le parole di Luciano Spalletti riaccendono vecchie ferite

A rendere il clima ancora più teso sarebbero state anche alcune dichiarazioni contenute nella biografia di Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico ha definito Ilary Blasi “Una piccola donna“, in riferimento a un vecchio scontro verbale avvenuto ai tempi della rottura tra lui e Totti, allora calciatore della Roma e marito della showgirl.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Secondo il giornalista Alberto Dandolo, autore della rubrica I buoni, i belli, i cattivi su Oggi, queste parole avrebbero fatto andare Ilary su tutte le furie, riaprendo vecchie ferite mai del tutto rimarginate.

Ma se da una parte la carriera e i vecchi scontri stanno mettendo a dura prova Ilary, dall’altra la sua vita sentimentale sembra andare a gonfie vele.

Vita privata in ripresa con Bastian Muller

Nonostante le difficoltà professionali, Ilary Blasi sembra trovare conforto nella sua vita privata. Il legame con il compagno Bastian Muller procede a gonfie vele, come dimostrato dalla presenza di un anello simbolico, promessa di un amore stabile e importante.

La showgirl è apparsa sorridente accanto a lui anche durante la festa per i 18 anni della figlia Chanel. Un evento che ha visto riuniti anche Francesco Totti e la sua attuale compagna, Noemi Bocchi, seppur in un clima di distacco totale. Nessuna interazione tra i due ex coniugi, nemmeno per una foto di famiglia, segno che la tensione resta alta.