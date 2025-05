Malore a L’Isola dei Famosi: “Mi sono svegliato e poi…”

Momenti di tensione a L’Isola dei Famosi 2025 con un naufrago che non è stato bene. Ecco cosa è successo in Honduras.

L’Isola dei Famosi 2025 sta facendo le prime vittime. Infatti, dopo l’ansia per le condizioni di Antonella Mosetti, un altro concorrente presente in Honduras ha manifestato alcune problematiche fisiche legate alla permanenza nella location “deserta”. Si tratta del giovane Nunzio Stancampiano che in queste ore è stato male facendo preoccupare tutti.

L’Isola dei Famosi 2025: le “avventure” di Nunzio

Tra i protagonisti della nuova edizione de L’Isola c’è sicuramente Nunzio Stancampiano che fin dalle prime giornate in Honduras è stato tra i più vivaci. Il ragazzo, ex volto anche di Amici, è stato molto chiacchierato nelle ultime ore per un tentativo, fallito, di avvicinamento ad un’altra naufraga, la bellissima Camila Giorgi.

Nunzio Stancampiano – www.donnaglamour.it

Nunzio, infatti, aveva provato in qualche modo a “corteggiare” la Giorgi che, però, risulta essere fidanzata e per questo in modo glaciale aveva replicato ad alcuni atteggiamenti del ragazzo facendo capire di non essere interessata.

Malore per Nunzio Stancampiano

Ora, però, come anticipato, Nunzio ha destato di nuovo l’attenzione del pubblico e, per la verità, anche di tutti gli altri presenti in Honduras per via di una problematica di salute manifestata oggi. Il ragazzo ha avuto un malore poco dopo essersi svegliato, probabilmente a causa della fatica e della poca energia dovuta al digiuno.

“Stamattina mi sono svegliato con tante energie in corpo, ma dopo un’oretta mi sono sentito male“, ha detto il ragazzo. “È stata una giornata senza forze ed energie”, ha proseguito. Probabile che nelle prossime ore o nella prossima diretta la conduttrice Veronica Gentili possa chiedere al giovane qualche delucidazione sulle sue condizioni. La speranza è che possa riprendersi e continuare nell’avventura del reality dove, per altro, questa settimana è stato leader tra i vari naufraghi.