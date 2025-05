“Una bella sensazione”, Fiorello indagato: arriva il commento in diretta

L’ha presa con ironia e sarcasmo Rosario Fiorello, indagato per diffamazione. Il commento in diretta nella sua nuova trasmissione su Radio 2.

Trova conferma la notizia di Fiorello indagato per diffamazione. A parlarne è stato il diretto interessato che è intervenuto nel suo nuovo programma radio su Radio 2, ‘Radio 2 Radio Show – La Pennicanza’ iniziato proprio ad inizio settimana. Lo showman ha fatto alcune dichiarazioni sull’argomento che lo vede protagonista in prima persona senza dimenticare quel giusto pizzico di ironia e sarcasmo.

Fiorello indagato: cosa è successo

Ha fatto molto discutere la notizia di alcune settimane fa relativamente a Rosario Fiorello, indagato per diffamazione. Lo showman è finito al centro delle attenzioni a causa di alcune battute passate che erano state dette nel corso della trasmissione VivaRai2! e che erano state considerate offensive dal vicepresidente della Liguria, Alessandro Piana.

Fiorello – www.donnaglamour.it

Nello specifico, Fiore aveva paragonato la Liguria ad “un rave” aggiungendo commenti ironici e pungenti legati a presunte inchieste che avrebbero coinvolto appunto Piana, alla fine risultato estraneo ai fatti in questione.

Il commento in radio

Ora, per la prima volta, Fiorello ha deciso di parlare delle indagini a suo carico per diffamazione e lo ha fatto con la solita libertà e ironia: “Sì, sono indagato, anche se ancora nulla di ufficiale. È la prima volta nella mia vita, ma devo dire che è una bella sensazione, ti senti importante!”, ha detto lo showman durante ‘La Pennicanza’.

E ancora: “Adesso posso finalmente usare tutte quelle frasi da indagato: ‘ho agito sempre nel rispetto della legge’, ‘sono sereno’, ‘confido nella magistratura’”, ha aggiunto precisando poi di avere un ottimo feeling con la Liguria. Insomma, al netto della delicatezza dell’argomento, il conduttore radiofonico non ha fatto mancare la sua solita verve che ha sicuramente conquistato tutti come è stato possibile vedere anche in alcuni commenti social alla pagina di Rai 2 con dei contenuti proprio sulla trasmissione.