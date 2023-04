Tra ironia e un pizzico di verità, sale la tensione a L’Isola dei Famosi specie dopo un gesto di due naufraghe. Cosa è successo.

Non solo questioni “di cuore”, all’Isola dei Famosi è già tempo di fare i conti con la fame. Ecco perché la produzione ha messo alla prova il gruppo e, nello specifico due naufraghe. Protagoniste Fiore Argento e Cristina Scuccia che sono state tentate e sono state chiamate a prendere una decisione che ha generato non poche reazioni, anche polemiche.

Isola dei Famosi, il gesto delle naufraghe e la reazione del gruppo

Come detto, la produzione dell’Isola dei Famosi ha provato a tentare le due naufraghe Fiore e Cristina proponendo ben 6 cosce di pollo. Due di esse avrebbero potuto mangiarle proprio le naufraghe, mentre le restanti 4 sarebbero andate ad un membro di ogni tribù.

Le due donne avevano scelto di accettare la tentazione ma poi, mentre tornavano verso la spiaggia e verso il gruppo, qualcosa è cambiato. “Ma non ho capito bene. Io posso mangiare, anche tu, e gli altri no? O per lo meno non tutti?”, ha detto la Scuccia.

I dubbi si sono fatti sempre più insistenti tanto che le due donne hanno poi cambiato idea e hanno rifiutato le cosce di pollo.

Tornare in spiaggia dagli altri hanno raccontato quanto successo.

“Non ce la siamo sentita. Noi a mangiare e qualcuno no. Volevano condividere o nulla”, hanno detto Cristina (soprattutto) e Fiore.

Molti del gruppo sono rimasti sorpresi ed in particolare Paolo Noise ha detto tra verità e ironia: “Ma dovevate mangiarle. A me di voi non me ne fregava niente, me le sarei mangiate. Chi se ne frega se non si poteva condividere, mangia. Io mi sarei mangiato anche quelle degli altri. Che me ne fregava di sta gente, io non so chi sia sta gente. Perché non avrei dovuto mangiare il pollo?”.

Chissà se ci sarà presto un’altra tentazione e come reagiranno i naufraghi…

