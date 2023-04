Annuncio di Striscia la Notizia: Cosmary Fasanelli, la velina mora, non sarà presente nella prossima puntata. Il motivo.

Non ci sarà la velina Cosmary Fasanelli nella prossima puntata (e chissà fino a quando) di Striscia la Notizia. La ragazza risulterà assente e verrà rimpiazzata. L’annuncio è arrivato in queste ore dai canali ufficiali del tg satirico. Sui motivi, però, non ci sono indicazioni precise.

Cosmary Fasanelli assente da Striscia la Notizia: il motivo

“Causa indisposizione della velina Cosmary Fasanelli, da questa sera sul bancone di Striscia la Notizia insieme alla bionda Anastasia Ronca ballerà Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros), 24enne modella italo-brasiliana che a ottobre ha debuttato in televisione a Paperissima Sprint, altro storico varietà di Antonio Ricci, e che ha già ricoperto il ruolo di Velina il 2 dicembre”, si legge nella nota ufficiale del tg satirico.

Come anticipato, però, non si hanno dettagli sul reale motivo dell’assenza della mora e neppure sulle tempistiche di questo cambio di programma.

Infatti, Striscia ha aggiunto nel comunicato: “Cosmary sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa”.

Come annunciato, quindi, a prendere il posto della Fasanelli sarà Marcia Thereza Araujo Barros che affiancherà Anastasia Ronca sul bancone di Striscia la Notizia. La modella italo-brasiliana ha 24 anni e ad ottobre ha debuttato in tv con Paperissima Sprint, accanto alla conduttrice Roberta Lanfranchi e al Gabbibbo.

Per lei non si tratterà di una prima volta avendo già debuttato proprio a Striscia lo scorso dicembre 2022 prendendo sempre il posto della Fasanelli, anche in quell’occasione assente dal programma.

