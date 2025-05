Irama rompe il silenzio dopo essere “sparito”: cosa gli è successo

Il noto cantante Irama ha rotto il silenzio sui social dopo essere “sparito” per qualche tempo. L’artista ha spiegato la decisione di allontanarsi dal web.

Sempre molto apprezzato per la sua musica e sotto i riflettori per i tanti tatuaggi dal significato speciale, Irama ha rotto il silenzio dopo qualche tempo di “scomparsa” dal mondo social. L’artista aveva deciso di assentarsi facendo preoccupare i suoi seguaci che, ora, hanno compreso al meglio la sua scelta motivata nel dettaglio dal diretto interessato.

Irama: da Sanremo all’assenza social

Da anni è ormai tra i principali artisti della musica italiana che stanno avendo maggiore successo. Stiamo parlando di Irama che è stato protagonista anche di recente al Festival di Sanremo 2025 con la sua ‘Lentamente’, un brano che ha colpito tutto il suo pubblico e non solo per profondità e significato. Dopo la kermesse musicale, il ragazzo aveva scelto piano piano di staccare un po’ dalla routine.

In questo senso, anche sui social non sono stati molti i post da lui condivisi. L’ultimo, prima di quello odierno, era, infatti, datato 18 febbraio dove il ragazzo aveva fatto vedere la scaletta dei propri concerti in partenza da maggio.

Il motivo della pausa social

Adesso, proprio a margine dell’inizio del tour, Irama ha deciso di rompere il silenzio e spiegare ai suoi seguaci il perché della momentanea assenza dai social: “Sono sparito per un po’, avevo bisogno di staccare, di concentrarmi sulla musica”, ha detto in un post su Instagram il cantante. “Non ho bisogno di correre, di inseguire qualcosa. Ho iniziato ad appuntare parole, pensieri, simboli, presto tutto avrà senso. Ora ci sono”.

Molto probabile che il ragazzo abbia raccolto tutte le energie utili per il tour in partenza e abbia scelto di staccare proprio per tornare più in forma che mai e dedicarsi al 100% al proprio pubblico.