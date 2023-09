La Francia vieta la vendita dell’iPhone 12 perché emette troppe radiazioni: la Apple non ci sta ed è pronta per fare ricorso.

Battaglia in corso tra la Francia e la Apple: il paese ha vietato la vendita degli iPhone 12 perché emettono troppo radiazioni. Secondo alcuni studi effettuati dall’agenzia transalpina delle frequenze, lo smartphone in questione supera il limite normativo.

iPhone 12: la Francia vieta la vendita perché mette troppe radiazioni

La Francia ha preso una decisione importante, che sta creando qualche problema alla Apple e a quanti posseggono un iPhone 12. L’agenzia transalpina delle frequenze (Anfr) ha vietato la vendita dello smartphone lanciato nel 2020 perché, stando ad alcuni studi, supera il limite accettato delle onde elettromagnetiche emesse e assorbite dal corpo umano.

“Ho fiducia nel senso di responsabilità dell’azienda nel rispettare le nostre regole. La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione“, ha dichiarato Jean-Noël Barrot, ministro francese degli Affari digitali, a Le Parisien.

L’analisi condotta dall’Anfr ha evidenziato che l’iPhone 12 supera di 1,74 watt per chilogrammo (W/kg) il valore massimo dell’energia che può essere assorbita dal corpo umano quando una persona tiene il telefono in mano. E’ bene sottolineare che l’Organizzazione mondiale della sanità ha chiarito che “non vi è attualmente alcuna indicazione che l’esposizione a campi elettromagnetici a bassa intensità sia pericolosa per la salute umana“.

Cosa deve fare adesso la Apple? Ecco la richiesta della Francia

La richiesta che la Francia ha fatto alla Apple è chiara: l’iPhone 12 deve tornare in regola, altrimenti la vendita continuerà ad essere vietata e verranno ritirati tutti i prodotti in commercio. Il ministro degli Affari digitali ha chiesto all’azienda di “mettere in atto tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo malfunzionamento” anche sugli articoli già evasi. Apple, dal canto suo, sostiene che l’errore segnalato dai francesi non sia tale perché gli iPhone 12 rispettano tutti gli standard internazionali. Non solo, sottolinea che ha già presentato la documentazione relativa alle radiazioni ai vertici francesi ed è pronta per presentare ricorso.