Io sono Tempesta è una commedia dal sapore agrodolce girata quasi interamente nella Capitale, tranne le scene in Kazakistan (ma in realtà è l’Abruzzo).

Fra i tanti film di cui Marco Giallini è il protagonista c’è anche Io sono Tempesta, una commedia dal sapore agrodolce diretta da Daniele Lucchetti e in cui hanno lavorato anche Elio Germano, Eleonora Danco e Marcello Fonte. Il film è ambientato per lo più a Roma, tranne per alcune scene in cui i personaggi si trovano in Kazakistan. I personaggi, non gli attori che invece si trovavano in Abruzzo, per l’esattezza a Castel Del Monte e a Campo Imperatore: è qui che sono stati infatti riprodotti le scene ambientate nello stato asiatico.

Io sono Tempesta con Marco Giallini: le location a Roma

Le scene ambientate a Roma, invece, sono state ovviamente girate per le strade e i palazzi della Capitale. Ma vediamo nel dettaglio dove. Il lussuoso hotel, con tanto di vasca idromassaggio sulla terrazza con vista sul Vaticano, in cui inizialmente abita il personaggio interpretato da Marco Giallini in Io sono Tempesta sono l’hotel Cavalieri Hilton Waldorf Astoria di Monte Mario.

Fonte foto: https://www.facebook.com/01distribution/

Dal lussuoso albergo si passa invece all’Ex Dogana ferroviaria di viale dello Scalo San Lorenzo 10. Tra le altre location del film, è facile riconoscere il colonnato di piazza della Repubblica, di fronte alla Fontana delle Nereidi, Lungotevere degli Inventori e il Ponte Marconi.

Io sono Tempesta: il film ha avuto bisogno di un’autorizzazione speciale

Infine una curiosità: una delle scene finali di Io sono Tempesta è ambientata in una sala slot che nella realtà è la sala Bingo Dubai Palace di via Tiburtina, sempre a Roma.

Per poter girare all’interno di questo luogo, i produttori hanno dovuto chiedere una speciale autorizzazione alla Questura di Roma per l’attore Francesco Gheghi, in quanto minorenne al momento delle riprese, in modo che potesse prendere parte a queste scene.

Fonte foto: https://www.facebook.com/01distribution/