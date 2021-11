In fase di test un’importante novità su Instagram, la feature Take a Break: ecco cos’è e come dovrebbe funzionare.

Ci sono grandi novità in arrivo su Instagram. Da qualche tempo a questa parte, uno degli obiettivi principali dei vertici del noto social network sembrerebbe essere diventato quello relativo al benessere degli utenti. Chi usa l’app non deve solo essere sicuro di non correre rischi per quanto riguarda i suoi dati, ma deve anche mantenere la propria salute psicofisica. Per questo motivo potrebbe arrivare nei prossimi mesi una nuova funzione: Take a Break. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cos’è Take a Break, la nuova funzione di Instagram

Ancora in fase di test su alcuni dispositivi, la nuova funzione Take a Break dovrebbe raggiungere un obiettivo importante per Instagram, anche se sembra andare contro i propri interessi: evitare un’eccessiva permamenza da parte degli utenti all’interno del social.

ragazza telefono smartphone

In pratica si tratta di una sorta di promemoria che ci ricorderà di alzare lo sguardo dallo schermo dello smartphone di tanto in tanto. A presentarla è stato lo stesso Adam Mosseri, numero uno di Instagram, che tramite Twitter ha voluto annunciare questa novità che presto potrebbe arrivare su tutti i nostri dispositivi: “Questa settimana abbiamo iniziato a testare una nuova funzionalità chiamata ‘Fai una pausa’. L’attivazione di questo controllo ti consente di ricevere promemoria in-app per fare una pausa dopo un lasso di tempo a tua scelta“. Ma come funziona nel dettaglio questa nuova opzione del celebre social network del gruppo Meta?

Come funziona Take a Break

Partiamo da un presupposto importante. Take a Break non ci costringerà a interrompere il nostro utilizzo di Instagram. Con la massima ‘democraticità’ ci ricorderà semplicemente che forse sarebbe il caso di fare una pausa dai social, magari per ascoltare la nostra musica preferita, fare un po’ di esercizio fisico, scrivere, leggere o dedicarsi ad altre attività.

In pratica, potremo impostare una sorta di alert che ogni 10, 20 o 30 minuti ci farebbe apparire sullo schermo un pop up per ricordarci di staccare ogni tanto gli occhi dallo schermo. Una funzione tanto semplice quanto importante per evitare che, soprattutto i più giovani, possano trascorrere troppo tempo su Instagram, diventandone dipendenti, con conseguenze negative sullo sviluppo delle proprie capacità fisiche e mentali. Un’ennesima novità importante che arriva a poche settimane dal lancio di una notifica che ci avverte dei malfunzionamenti dell’app.

Di seguito il tweet con l’annuncio di Mosseri: