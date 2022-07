Instagram ha inserito una novità: contenuti esclusivi per gli abbonati ai creator, ovvero un miglioramento per il reddito sostenibile.

Una novità importante, quella lanciata da Instagram: la piattaforma ha deciso di inserire contenuti esclusivi destinati agli abbonati ai creatori. Al momento, l’opzione è valida solo per gli Stati Uniti, ma presto potrebbe arrivare anche in Italia. Lo scopo di questa mossa in stile OnlyFans è migliorare il reddito sostenibile di quanti lavorano sui social.

Instagram: contenuti esclusivi per gli abbonati ai creator

I creator degli Stati Uniti possono utilizzare una nuova opportunità concessa da Instagram. Stiamo parlando dei contenuti riservati ai fan che si sono abbonati ad un determinato profilo. In questo modo, i seguaci hanno accesso a Stories e Reel che altrimenti non potrebbero vedere. Non solo, disponibili anche dirette esclusive e un badge da affiancare al proprio nickname. Una sorta di programma fedeltà, che rende i follower più partecipi alla vita social del proprio beniamino.

Gli abbonamenti Instagram per accedere ai contenuti esclusivi dei creator hanno un prezzo che va da un minimo di 0,99 dollari ad un massimo di 9,99 dollari. A deciderlo, ovviamente, sono i titolari dell’account. Un po’ come accade su OnlyFans, quindi, anche su IG diventano popolari le condivisioni ‘dietro pagamento’. L’unica differenza è che Instagram resterà aperto anche per coloro che non hanno intenzione di sborsare neanche un euro.

Instagram e contenuti esclusivi per gli abbonati: qual è lo scopo?

Ada Mossei, CEO di Instagram, ha sottolineato che concedere la possibilità di pubblicare contenuti esclusivi per gli abbonati è un grande miglioramento della piattaforma. Lo scopo? Il reddito sostenibile. Secondo Mossei, infatti, un creator è paragonabile ad un’azienda e gli abbonamenti rappresentano un modo per avere un’entrata più o meno fissa e, di conseguenza, prevedibile. Al momento, i canoni sono attivi soltanto per gli Stati Uniti, ma presto potrebbero arrivare anche in Italia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG